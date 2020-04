Ciao! Riconoscere i legami all’interno dei composti non è cosi difficile, ti consiglio però di ripassare bene le regole riguardanti le formule di struttura e le varie classi di composti (ossidi acidi, anidridi anche detti ossidi basici, ossoacidi, idrossidi, idracidi, idruri ecc)Innanzitutto devi controllare che tipo di elementi fanno parte del tuo composto. Come sai si dividono in metalli, semi-metalli e non metalli. Difficilmente avrai a che fare con i semi-metalli, mentre le altre due categorie le troverai sempre. Le regole principali da seguire sono:- due non metalli si legano sempre fra loro con un legame covalente-un metallo e un non metallo formano invece un legame ionico (ci sono delle eccezioni ma lascia perdere). Questo è dovuto al fatto che i non metalli hanno un’elettronegatività molto più alta dei metalli e quindi quando vanno a formare con loro un legame tendono a strappargli uno o più elettroni piuttosto che condividerli. Due non metalli invece possono avere diverse elettronegatività ma non con un “salto” cosi grande, possono formare legami polari ma non si arriverà mai al caso estremo in cui uno dei due riesca a strappare elettroni all’altro e il legame sarà sempre covalente. Detto questo vediamo l’esercizio:1) NO2 è composto da azoto e ossigeno che sono due non metalli, fra di loro ci saranno solo legami covalenti. Questo è anche un composto un po’ particolare: un ossigeno forma un legame doppio con l’azoto ma l’altro ci forma un solo legame singolo e rimane con un elettrone spaiato.2)CoCl2 è formato da un metallo, il cobalto, e un non metallo, il cloro. I due atomi di cloro formeranno quindi dei legami ionici con l’atomo di cobalto.3)CH3OH è metanolo, una molecola formata da Carbonio idrogeno e ossigeno tutti non metalli e quindi solo legami covalenti. Per capire se singoli o doppi devi sapere anche la struttura: carbonio centrale legato a 3 H con un legame singolo e ad un ossigeno. Il C fa sempre 4 legami (apparte in CO), l’ossigeno invece ne fa 2, per cui nel metanolo l’ossigeno è legato sia al C centrale che al quarto idrogeno della formula.4)MgCl2, analogo a CoCl2. Essendo il magnesio un metallo ed il cloro un non metallo ci sarà un legame ionico.5)NaOH. Potrebbe sembrare più complicato perchè è un composto ternario, formato cioè da 3 elementi diversi ma in realtà è semplice. Nei comppsti ternari devi considerare a parte la parte metallica da quella non metallica. I non metalli sono legati fra loro da un legame covalente. Quindi O e H si legano fra loro con un legame singolo dato che H non può fare altrimenti. L’ossigeno deve fare un altro legame ma il sodio è molto poco elettronegativo, per cui gli strapperà un elettrone formando un legame ionico. Quindi in NaOH, O ed H sono legati da un legame covalente. Na è legato al gruppo OH tramite un legame ionico, in cui è l’ossigeno a strappargli un elettrone.6)K2SO4, vale lo stesso discorso appena visto. S ed O essendo due non metalli formano fra loro legami covalenti. Lo zolfo fa due legami doppi com due atomi di ossigeno e due singoli con i restanti 2. Il potassio sarà legato al gruppo SO4 tramite un legame ionico, in particolare ogni potassio cederà un elettrone agli atomi di ossigeno legati solo con un legame singolo allo zolfo.Nel parlare dei composti ionici ho tralsciato di esplicitare le cariche dei vari ioni per semplicità. Se qualcosa non ti torna o hai bisogno di un approfondimento chiedimi pure!