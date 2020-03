1)Per formare il composto biossido di azoto (NO2) servono 97,4 g di azoto (N). Quanto ossigeno occorre per ottenere 700 g dello stesso composto? 2) Calcola quanti g di ossigeno servono per reagire con ferro (Fe) nella formazione del composto ossido ferrico (Fe2O3), sapendo che il loro rapporto di combinazione è 3:7.Grazie in anticipo