in una soluzione acquosa sono presenti il catione Ca2+ alla concentrazione di 10-2 M e gli ioni Y2- e X2- rispettivamente alla concentrazione di 10-3 e 2*10-3M calcolare le concentrazioni all' equilibrio delle 3 specie ioniche in soluzione. [Kps (CaY)= 10-5; Kps(CaX)=10-9]