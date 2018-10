Buongiorno,

scusate il disturbo

Mi stavo cimentando da qualche tempo nella creazione dei giardini chimici (allego un video nell'eventualità che non ne siata conoscenza https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ofYwRwdGlMo.

è un esperimento di chimica che si effettua normalmente aggiungendo sali metallici solidi come il solfato di rame o il cloruro di cobalto ad una soluzione di silicato di sodio. In breve tempo si osserva la formazione e la crescita di strutture solide, colorate a seconda del metallo, con una forma che può assomigliare a quella di vegetali. Il problema è che, dopo qualche ora, i filamenti e le strutture meno spesse si disgregano e permangono solo gli agglomerati solidi. Quello che volevo chiedere è se sapreste un metodo per evitare per l'appunto il decadimento dei filamenti. Allego foto di due esperimenti in due momenti diversi: pochi minuti dopo il versamento del sale metallico nel silicato e il giorno dopo. l'esperimento.

Ps. Io uso una soluzione acquosa di Silicato pura al 38/40 Be