Per scrivere la formula di struttura del Cl2O per prima cosa devo calcolare il numero totale di elettroni di valenza 2*7+6=20, poi devo mettere al centro l'atomo meno elettronegativo, che dovrebbe essere uno dei due clori (E.N.=3,16), nella soluzione dell'esercizio al centro c'è l'ossigeno (E.N. 3,44), benchè più elettronegativo, come mai? ci sono altre eccezioni a questa regola e se si come faccio a individuarle?