Evitare il cancro,Salute e Prevenzione

ciao a tutti spero che riusciate a rispondere in maniera esaustiva alle mie perplessità dato che sono proprio ignorante in chimica : 1)Virkon Rely+On , composizione chimica: Cloro attivo, Cloramina, Acido ipocloroso, Cloro in situ, Acqua ossigenata che sviluppa ossigeno attivo; mi chiedo questi componenti che sono mischiati insieme all'interno del flacone se è possibile che possano generare formaldeide o benzene, insieme o singolarmente, in maniera diretta o indiretta ( ovvero: che benzene o formaldeide potrebbero essere originati magari in sito (penso che voglia dire istantaneamente al momento mentre il virkon è disciolto in acqua), oppure che queste sostanze semplicemente rilasciano benzene o formaldeide, oppure che questi componenti insieme o singolarmente possano rilasciare benzene o formaldeide quando queste sostanze si decompongono/scindono (non so come si chiama questo processo in chimica, forse che generano sottoprodotti?), oppure che tra loro queste sostanze disciolte in acqua si scambino atomi e che formino o rilascino benzene o formaldeide, esempio : nell' acido peracetico formato con percarbonato e T.A.E.D. viene generato da un donatore di acetato e uno di perossido il paa/acido fenilacetico (anche questo acido puo generare in maniera diretta o indiretta formaldeide o benzene); io dovrei usare il virkon in casa per bonificare le pareti dalla muffa nebulizzando sulle pareti, ma poi non risciacquandole, la confezione dice che non genera non emana vapori tossici, ma non si sa mai O_o e che dura una settimana per poi evaporare e lasciare solo sali (ma quali sali lasceranno i suoi componenti, percaso mica nitrati o nitriti? io vorrei aspettare una settimana e poi imbiancare le pareti con solo acqua e calce, (potrebbe accadere qualcosa ad esempio formarsi formaldeide?) , .......... 2) [grave pericolo per la salute] quel simbolo con l'omino e la "stella" sul torace che cosa vuole dire cancerogeno certo? cancro ai polmoni assicurato? .............. è anche sullo iodopovidone io lo usavo per disinfettarmi .................. 3) alcool isopropilico al 97 percento, ho cercato su internet informazioni ma ci ho capito poco o niente, ho letto che e' altamente infiammabile e che respirarlo non fa bene perche molto tossico, ( puo generare in maniera diretta o indiretta formaldeide o benzene, magari rilasciandoli o semplicemente evaporando?) ho visto che è formato dal propilene/propene che si trova nel petrolio e quindi lo associo al benzene, (sbaglio?); ho visto che nei flaconi pero il restante 3 percento è 2-metil-1-propanolo/alcol isobutilico (questo da solo o insieme puo generare in maniera diretta o indiretta formaldeide o benzene?) se li mischio con l'alcol etilico che succede? .............4) l'alcol etilico puo generare in maniera diretta o indiretta formaldeide o benzene? e se lo mischio con 5 grammi di cloruro di benzalconio che succede?................... 5) il cloruro di benzalconio se lo nebulizzo sulle pareti, sciolto 10 grammi in 1 litro di acqua o alcol etilico;.. sulle pareti possono trovarsi nitrati o nitriti? che succede? ..............6)l'acqua ossigenata al 31 percento 130 volumi nebulizzata sulle pareti non imbiancate da 10 anni è vero che si decompone solo in acqua e ossigeno?.....7) se a un prodotto che contiene: 0,3 mg di sodio nitrito, 0,3 di benzalconio cloruro, 70 percento alcool isopropilico; ci vado ad aggiungere il carbonio vegetale, che succede?......Grazie in anticipo per le risposte!