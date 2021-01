ESERCIZIO GAS IDEALI

ESERCIZIO GAS IDEALIBuonasera, vi vorrei chiedere 3 esercizi : uno riguardante i gas, gli altri due sulle soluzioni (scrivo 2 richieste diverse)4 litri di H2 in c.s. e 5 litri di O2 in c.s. vengono uniti insieme in un contenitore il cui volume ècompresso fino a 500 ml e la temperature portata a 500 °C. Qui viene fatta avvenire lacombustione completa secondo la reazione 2H2 + O2 = 2H2O e la temperatura riportata a 500°C. Calcolare la pressione finale.Risultato: 39,5 atm (mi torna diversamente, forse c'è un errore nel risultato?) Vi ringrazio in anticipo