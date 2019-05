Esercizio di chimica su molalità

Buongiorno a tutti, cerco un disperato aiuto sul seguente esercizio di chimica inorganica:

L'acido selenico, H2SeO4, dà luogo, in acqua, alle seguenti reazioni di trasferimento protonico, la prima completa , la seconda di equilibrio :

H2SeO4 + H2O -> H2SeO4- + H3O+

H2SeO4- + H2O <-> SeO4-- + H3O+

Una soluzione acquosa al 3,0 % in peso di acido selenico presenta un valore dell'innalzamento ebulloscopico ΔTeb=0,224°C. Sapendo che, per l'acqua, Keb= 0,52 °C, si calcoli la concentrazione molale dello ione seleniato (SeO4--) nella soluzione.

La risposta è: 4,169 × 10^-3 m .

Grazie in anticipo per l'aiuto. Vi sarò debitrice per sempre, hahahaha!