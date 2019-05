esercizio chimica sui rapporti ponderali

Facendo reagire 5g di KMnO4 con 10g di FeSO4, in ambiente acido, quanti grammi di MnSO4 e di Fe2(SO4)3 si ottengono?

2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 = 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 8H2O reazione bilanciata

nKMnO4 = 5 g /158 g = 0.0316 moli nFeSO4 = 10 g / 152 g = 0.0658 moli nFeSO4 = 10/2 n KMnO4 = 5 x 0.0316 = 0.158 avendone a disposizione solo 0.0658 moli significa che FeSO4 è l’agente limitante.

nMnSO4 =? nFe2(SO4)3=?

mi blocco qui non riesco a capire come proseguire potete aiutarmi?