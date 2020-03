Ciao mi potete aiutare in questi due esercizi di chimica 1)Calcola i grammi di soccarosio presenti in una soluzione zuccherina di 30 ml di acqua , sapendo che la densità è 0,4 g/ml.2)Calcola la concentrazione % m/m di una soluzione ottenuta sciogliendo 50 g di NaOH in 200g di acqua.