1- L’idrossido di rame reagisce con acido cloridrico a formare cloruro di rame secondo la reazione seguente. Per far reagire completamente 3 grammi di idrossido di rame quanto acido cloridrico serve? Quanto cloruro di rame si forma?Cu(OH)2 + 2HCl ------ CuCl2 + 2H2O2-L’Alluminio reagisce con acido solforico a formare solfato di alluminio secondo la reazione seguente. 5 grammi di solfato di alluminio quanto alluminio contengono?2Al + 3H2SO4 ------- Al2(SO4)3 + 3H23-Il calcare (carbonato di calcio ) viene sciolto dall’acido cloridrico secondo la seguente reazione. Per sciogliere 15g di calcare quanto acido cloridrico serve?CaCO3 + 2HCl ------ CaCl2 + H2O + CO24-L’idrossido di magnesio reagisce con acido nitrico a formare nitrato di magnesio secondo la reazione seguente. Per far reagire completamente 7 grammi di idrossido di magnesio quanto acido nitrico serve? Quanto nitrato di magnesio si forma?Mg(OH)2 + 2HNO3 ------ Mg(NO3)2 + 2H2O5-L’ossido di argento reagisce con acido nitrico a formare nitrato di argento secondo la reazione seguente. Per sciogliere 2,8 grammi di ossido di argento quanto acido nitrico serve? Quanto nitrato di argento si forma?Ag2O + 2HNO3 ------- 2AgNO3 + H2O6-L’idrossido di potassio reagisce con acido fosforico a formare fosfato di potassio secondo la reazione seguente. 30grammi di idrossido di potassio con quanto acido fosforico reagiscono? 5 grammi di fosfato di potassio quanto potassio contengono?3KOH + H3PO4 ------- K3PO4 + 3H2O