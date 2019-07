E' possibile studiare chimica organica senza sapere niente di quella inorganica?

A settembre inizierò il quinto anno di liceo scientifico opzione scienze applicate, e come sapete nell'ultimo anno si studia chimica organica.Il problema, però, è che di chimica inorganica (che in teoria si studia nei precedenti 4 anni) io non so assolutamente nulla.Ora vi chiederete come sia possibile che io sia arrivato in quinta liceo senza sapere nulla di chimica inorganica... Beh, è una lunghissima storia che adesso non sto a raccontare altrimenti scriverei un thread lunghissimo.Per poter studiare chimica organica, è necessario avere competenze/conoscenze di chimica inorganica? Oppure posso studiare chimica organica anche senza sapere assolutamente niente di quella inorganica in quanto quei due argomenti non centrano assolutamente nulla tra di loro?E se invece sono costretto ad avere conoscenze di chimica inorganica per poter studiare quella organica, mi potete dire esattamente quali argomenti di chimica inorganica dovrei studiarmi prima settembre?Grazie in anticipo per le risposte.