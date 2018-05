Due esercizi facili (ma io sono tarata anche sulle cose facili) sulle leggi dei gas.

1) un gas occupa un volume di 120 litri a 6 atmosfere di pressione e a 20°C. A quale pressione è necessario comprimere il gas per portarlo a 50 litri a 20°C.

2) quante moli di gas sono contenute in 3540 ml alla pressione di 4,44 atmosfere e a temperatura 25°C?

In ultimo potreste dirmi come si fa a passare da atm a pascal e viceversa?