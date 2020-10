Ciao a tutti



volevo sottoporvi un problema relativo alle diluizioni di soluzioni



Se ho una soluzione con concentrazione nota esempio di HCl al 5% e voglio ottenere una soluzione di 50ml ulteriormente diluita al 5% come devo fare?



Dovrebbe essere

Ci :Vi = CF: Vf



In questo caso

5%: x = 5% : 50



Ma ci sta sicuramente qualcosa che mi sfugge perché non può venire Vi 50ml



Grazie