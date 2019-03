Controllo esercizi svolti

Ragazzi /e ho svolto questi esercizi, potete dirmi se sono corretti? In caso contrario , potete correggere e spiegarmi il perché.

Che differenza c'è tra un catalizzatore e un catalizzatore inorganico?

Quale dei seguenti fattori NON aumenta la velocità di reazione

a) la concentrazione delle sostanze reagenti viene raddoppiata

b)Un catalizzatore viene utilizzato

c)Un reagente solido viene ridotto in polvere

d)La temperatura di reazione viene abbassata

Ho risposto la C

Un AUMENTO DI TEMPERATURA determina UN AUMENTO DELLA VELOCITÀ DI REAZIONE perché

a) abbassa l energia di attivazione

b) aumenta il numero delle particelle che possiedono un'energia superiore a quella di attivazione

c) abbassa il numero delle collisioni efficaci delle particelle dei reagenti

d) aumenta l'energia di attivazione

HO risp la B

Un CATALIZZATORE

a) partecipa alla reazione consumandosi con il tempo

b)abbassa l'energia di attivazione

c) fa avvenire le reazioni chimiche che spontaneamente non avvengono

d) aumenta il numero delle collisioni delle particelle

Ho risposto B però ho pensato anche la C

In chimica INORGANICA, IL CATALIZZATORE

a) è una sostanza specifica per ciascuna reazione chimica

b) accelera le reazioni chimiche nella stessa misura

c) è una sostanza che consente in una reazione di ottenere una maggiore quantità di prodotto

d) è una sostanza che si trova nello stesso stato fisico dei reagenti

Ho risp B

Devo dire se le affermazioni sono vere o false

Un catalizzatore inorganico :

- aumenta la velocità di reazione -> IO ho risposto VERO

- si ritrova inalterato alla fine della reazione-> IO ho risposto VERO

- è consumato dalla reazione-> io ho risp FALSO

- è specifico per ogni reazione ->ho risposto FALSO

- non può operare se nn si trova nella stessa fase fisica dei reagenti-> ho risp FALSO

- deve trovarsi sempre allo stato di polvere-> FALSO

- abbassa l'energia di attivazione di una reazione-> VERO

E poi

La reazione CH4(g) + 2 O2(g)--> CO2(g) + 2 H2O(g) è meno veloce della reazione 2NO(g) + O2(g)--> 2 NO2(g)

Perché

A) i reagenti presentano una minore superficie di contatto

B) l'orientamento delle molecole dei reagenti non è favorevole

C) i reagenti presentano una maggiore energia di legame

D) necessità un catalizzatore

Secondo me potrebbe essere la c o la d ma nn lo so.