Buongiorno. Sono uno scrittore di gialli. Per il mio prossimo romanzo dovrei far morire due persone con un bicchierino di limoncello che (si scoprirà dopo) è diventato blu. Pensavo al cianuro di potassio: ma non ho conferme che sciolto (e in che modo?) nel limoncello, lo colori di blu. Chi può aiutarmi (posso anche cambiare veleno, ma non colore). Grazie