1) Nel Cloruro di Cobalto il rapporto tra le masse di Co e Cl è 0,83 (mCo/mCl = 0,83). a) Calcola quanti g di cobalto reagiscono con 0,5 g di cloro; b) Calcola quanti g di cloro reagiscono con 1,5 g di cobalto. c) Calcola quanti g di composto si possono formare da 1 g di cloro. 2) L’anidride solforosa si forma facendo reagire lo zolfo con ossigeno . Se da 2 g di zolfo si sono ottenuti 4,0 g di composto, calcola il rapporto tra le masse di zolfo e di ossigeno nell’anidride solforosa. 3) Nell’ossido di Alluminio il rapporto mAl/mO = 1,12. Calcola quanto ossido si forma se utilizziamo 5 g di alluminio. 4) Nel solfuro di manganese il rapporto mMn/mS = 1,71. Calcola quanti g di composto si formano da 2,5 g di zolfo. 5) Si fa reagire dell’Argento con acido cloridrico ottenendo un solido bianco di cloruro di argento. Se da 0,6 g di Ag si sono ottenuti 0,66 g composto, calcola il rapporto tra le masse di Ag e di Cl. come si svolgono. help please