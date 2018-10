Chimica organica, idrocarburi?

Salve a tutti! Vorrei chiedervi una precisazione riguardo gli idrocarburi. La docente ci ha detto che gli idrocarburi possono essere ALIFATICI o AROMATICI. In particolare poi ha aggiunto che gli alifatici sono a catena aperta e gli aromatici a catena chiusa. Ha poi fatto un'ulteriore precisazione dicendo che gli alifatici possono essere SATURI o INSATURI. Confrontando gli appunti col materiale in internet alcune informazioni non coincidono. Anche nel libro di testo dice che gli idrocarburi possono essere alifatici o aromatici e che gli aromatici si distinguono in ACICLICI e CICLICI a seconda che siano a catena aperta (semplice o ramificata) o chiusa. Vorrei una precisazione circa questo concetto, le informazioni date dalla docente sono altrettanto valide o sono scorrette? Grazie