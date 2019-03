Salve a tutti! Innanzi tutto vorrei avere un chiarimento circa le reazioni di addizione di un alchino con l'alogeno e di un alchino con un acido alogenidrico. Il prodotto della reazione è un alogenuro alchilico per entrambi? In più: addizioniamo l'etino con lo iodio, avrei bisogno di vedere quali sono le formule condensate e quelle di struttura per confrontarle con quelle che ho già. Qualcuno potrebbe fornirmele? Grazie in anticipo della disponibilità.