Calcola la percentuale in massa del carbonio nel metano (CH4), sapendo che il rapporto di massa tra carbonio e idrogeno è 3:1.23 g di sodio reagiscono con 18 g di acqua . Si osserva la formazione di un solido, con massa pari a 40g, e di un gas Qual e la massa del gas? (Risultato 1)Nel diossido di carbonio, il rapporto di combinazione in massa tra carbonio e ossigeno e' 3:8Con quanti grammi di ossigeno si combinano 0,180kg di carbonio?Quanti kilogrammi di diossido di carbonio si ottengono?Mi servirebbe saperlo per le 19:00, grazie