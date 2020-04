Chimica esercizi 2° superiore (270278)

Qualcuno potrebbe aiutarmi in questi esercizi di chimica ? È un po'la teoria però bisogna ragionare sennò non si arriva alla risposta vi lascio le domande che non sono riuscito a fare:1)Indicare quale tra le molecole BH3 e NH3 è polare e quale non polare. Giustificare la risposta indicando:geometria delle molecole,polarità dei legami2)Misurando la tensione di vapore di un liquido in un recipiente chiuso, si vede che, trascorso un certo tempo, il valore non cambia perché si è creato un equilibrio fra due fenomeni opposti . Quali? Fai due esempi di liquidi aventi rispettivamente un’elevata tensione di vapore e una bassa tensione di vapore. Giustifica la tua risposta.3)Scrivi la struttura corretta delle molecole SO2 e SO3, specificando la natura dei legami e individuando la geometria corretta secondo la teoria VSPEPR per entrambe le molecole.Grazie in anticipo e vi auguro una buona giornata