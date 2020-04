chiedo aiuto con i esercizi

Ciao! Ti lascio qui le soluzioni, se non ti torna qualcosa chiedi pure!1) Primo step, converti tutte le masse dei composti che hai in numero di moli.Il numero di moli è dato da questa equazione:num moli= massa (grammi)/massa molare (g/mol)Questo serve perchè i rapporti stechiometrici della reazione si riferiscono al numero di moli dei vari reagenti e prodotti e NON alla loro massa.Partiamo: n mol Cu(OH)2 = massa Cu(OH)2/massa molare Cu(OH)2Massa molare Cu(OH)2= 97,5 g /molNum mol Cu(OH)2= 3 grammi / 97,5 g/mol= 0,03 molSecondo i rapporti della reazione, il numero di moli di HCl deve essere il doppio di quelle di Cu(OH)2, mentre il numero di moli formare di CuCl2 saranno le stesse che hanno reagito di Cu(OH)2. Quindi:num mol HCl= 0,03 x 2 = 0,06num mol CuCl2= 0,03.Sapendo il numero di moli delle varie sostanze la loro massa la si trova moltiplicando il numero di moli per la loro massa molare.Massa HCl (massa molare= 36,5 g/mol) = 0,06 mol x 36,5 g/mol= 2,19 grammi.Massa CuCl2 (massa molare= 134,45 g/mol) = 0,03 mol x 134,45 g/mol= 4,03 grammi.2) Anche in quest bisogna trovare il numero di mol di Al2(SO4)3 (massa molare = 342,15 g/mol).Num mol Al2(SO4)3 = 5 g / 342,15 g/mol= 0,0146 mol. Queste sono le moli di Al2(SO4)3 che abbiamo. Come puoi notare dalla formula, ogni unità di Al2(SO4)3 contiene 2 atomi di alluminio (Al), per cui 0,0146 mol di unità contengono 0,0146 x 2 moli di atomi di alluminio, cioè 0,0292.Per trovare la massa di alluminio contenuta quindi in 5 mol di Al2(SO4)3 basta moltiplicare 0,0292 per la massa molare dell'alluminio che è 27 g/mol.massa Al in 5 g di Al2(SO4)3= 0,0292 x 27 = 0,7884 grammi.3)Il procedimento è analogo all'esercizio 1.N mol CaCO3 ( massa molare= 100 g/mol) = 15 grammi /100 g/mol= 0,15 mol.N mol HCl necessarie= n mol CaCO3 x 2= 0,15 x 2= 0,3 molMassa HCl necessaria= 0,3 mol x 36,5 g/mol= 10,95 grammi.4)Anche qui stesso procedimento.N mol Mg(OH)2 (massa molare= 58,32 g/mol) = 7 g / 58,32 g/mol= 0,12 moln mol di HNO3 necessarie= n mol di Mg(OH)2 x 2= 0,12 x 2 = 0,24 mol.Massa HNO3 necessaria (massa molare= 63,01 g/mol)= 0,24 x 63,01 = 15,12 grammi.n mol Mg(NO3)2 formate= n mol Mg(OH)2 reagite= 0,12 mol.Massa Mg(NO3)2 formata (massa molare= 148,3 g/mol) = 0,12 x 148,3= 17,79 grammi.5) stesso discorso per questo esercizio.n mol Ag2O (massa molare= 231,7 g/mol) = 2,8 grammi/ 231,7= 0,012 grammi.n mol HNO3 necesssarie = n mol Ag2O x 2= 0,012 x 2= 0,024Massa HNO3 necessaria= 0,024 x 63,01= 1,51 grammin mol AgNO3 formate= n mol HNO3 reagite= 0,024.Massa AgNO3 (massa molare= 169,87 g/mol) formata= 0,024 x 169,87 = 4,08 grammi.6) Prima parte:n mol KOH (massa molare= 56,1 g/mol) = 30/56,1= 0,54 moli.n mol H3PO4 necessarie (massa molare= 98 g/mol) = n mol KOH/3= 0,54 /3 = 0,18 mol.Massa H3PO4 necessaria= 0,18 mol x 98 g/mol= 17,64 grammi.Seconda parte: analoga all'esercizio 2.n mol di K3PO4 (massa molare= 212,27 g/mol) in 5 grammi= 5 g/ 212,27 g/mol= 0,0235 mol.Ogni unità di K3PO4 contiene 3 atomi di potassio. Per cui il numero di moli di atomi di potassio che abbiamo sarà 0,0235 x 3= 0,07 moli di atomi di K.La massa molare di K è 39, per cui in 5 grammi di K3PO4 sono contenuti :0,07 moli x 39 g/mol= 2,73 grammi di potassio.