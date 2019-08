Ciao a tutti, sono Andrea e mi occupo di arti visive, ho un quesito chimico da sottoporvi:Ho fatto delle stampe su fogli di acetato trasparente, con una laser in BN, il mio scopo è quello di sciogliere la stampa con un liquido, mi spiego meglio intendo staccare o sciogliere "l'emulsione" e non rovinare l'acetato. Tenendo queste stampe ammollo nell' acqua ci sono riuscito perfettamente ma ci sono voluti 10 giorni.Vorrei usare un chimico\prodotto non corrosivo da usare o diluire nell'acqua che acceleri questo processo.Ringrazio sin da ora chi potrà darmi dei consigli!!Andrea