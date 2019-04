Calcolare i grammi dei prodotti

Salve, avrei bisogno di aiuto per risolvere questo problema .

Data la seguente reazione : C4H10 + 13/2O2> 4CO2 + 5H20

A partire da 1g di C4H10 e 1g di O2 determinare quanti grammi di CO2 e H2O si formano. Determinare inoltre i grammi di reattivo in eccesso che non hanno reagito .

I grammi del reattivo in eccesso li ho già calcolati e mi viene 0,71g che è il risultato richiesto invece i grammi dei prodotti non ho capito come trovarli. Dovrebbero venire CO2=0,44 e H2O=0,43.

Grazie mille per la disponibilità