Qualcuno sa risolverla? ne ho altri uguali ma me ne basta 1 per capire come funziona!



HCl + Ca(OH)₂ → CaCl₂ + H₂O



Calcola quanti grammi di HCl reagiscono con 120 g di Ca(OH)₂ e quanti grammi di CaCl₂ si ottengono