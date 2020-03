C'è qualcuno che può aiutarmi a svolgere questi quattro esercizi.

Help! Ho bisogno di aiuto. Non riesco a risolvere questi quattro esercizi . 1) Hai a disposizione 250 ml di HCl 2 M e vuoi preparare 50 ml di una seconda soluzione di concentrazione 1 M. Calcola quanti millilitri della prima soluzione devi prelevare. (2) Quanti cm3 di HCl al 37% m/m di densità 1,37 g/ml sono necessari per fare 250 cm3 di soluzione 0,1 M? (3) Da quanti grammi di acido nitrico al 12% bisogna partire per preparare 800 g di acido al 25%. (4) una soluzione ha una concentrazione in g/l = 150; determinare la % m/m e % m/volume sapendo che la densità della soluzione è 1,3 g/ml. Grazie