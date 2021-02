ma come fanno gli astrofisici a dire che la vita si e' formata nello spazio ?per me e' una fake.la complessita' della molecola di un aminoacido e' tale da escludere ogni sua formazione spontanea dovuta ad urti casuali fra i gas che compongono una nebulosa nell spazio.un po come dire che se prendo uno scatolone di viti, ferraglia e bulloni e lo scuoto un po, alla fine tiro fuori una lamborghini.