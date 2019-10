Aiuto per controllare risultati di questi esercizi

Aiuto con eserzicio di chimica !? Salve a tutti, avrei bisogno di un aiuto per quanto riguarda questi esercizi . 1- una soluzione acquosa 1,50 molare di un acido debole ha ph=2,56.ka=? 2-calcolare la Ka di HF sapendo che una soluzione acquosa di KF 0.12 M ha Ph 8.2. 3- la pressione osmotica di una soluzione che contiene disciolti 55.0 g/L di una proteina è 0.103 atm a 5.00°C. calcolare il peso molecolare della proteina Vi ringrazio in anticipo, anche uno tra questi, in base alle possibilità, ne ho bisogno per controllare i risultati, li ho fatti e avrei bisogno di capire se sono corretti ciò che ho fatto, ve ne sarei grato!