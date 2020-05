AIUTO IN CHIMICA? Proprietà colligative delle soluzioni

Mi potete aiutare in chimica ? Io certi esercizi ho provato a fare però non sono sicuro se sono giusti?ESERCIZI PROPRIETA’ COLLIGATIVE1. Una soluzione contenente 1,285 g di un soluto in 118 g di solvente ha un abbassamento crioscopico di 0,235 °C. Sapendo che la massa molare del soluto è 64,04 g/mole, calcolare la costante crioscopica del solvente.n di soluto = 1,285g:64,04g/mole = 0,2molm del solvente = 118g – 1,285g = 116,7g = 0,1167Kgm = 0,2mol:0,1167Kg = 1,7mole/KgKCR = 0,235°C:1,7mol/kg = 0,138 °C*kg/mole2. Quanti grammi di cloruro di magnesio MgCl2 bisogna aggiungere a 100 g di acqua per portare la temperatura di ebollizione a 100,38 °C? (keb (H2O) = 0,51 °C kg /mole).m =0,51°C*kg/mole:100,38°C = 0,005kg/mole n del soluto = 0,005kg/mole:0,1kg = 0,05moleMM di MgCl2 = 95,2g/molem del soluto = 0,05mole*95.2g/mole = 4,76g3. Una soluzione contenente 0,848 g di un cloruro MCl in 2,00 L di acqua congela a –0,0186 °C. Calcolare la massa molare del composto e dire quale è il metallo M. (kcr (H2O) = 1,86 °C kg/ mole).2L:100%=0.848g:x%x=42,4% 0,848g: xg=42,4%:100%m del solvente = 2gm = -0,0186°C:1,86°C*kg/mole = -0,01kg/molem del solvente = 2g-0,848g = 1,152gn del soluto = -0,01kg/mole: 0,001152kg = -8,7mole4. Quanti grammi di solfato sodico Na2SO4 bisogna aggiungere a 2,00 L di acqua per ottenere una soluzione con π = 250 bar a 20,0 °C?M = 2500,0821*20) = 152mol/Ln della soluzione= 152mol/L:2L = 76molMM di Na2SO4 = 142g/mol5. 2000 ml di una soluzione contengono 15,0 g di un soluto ed hanno una pressione osmotica di 2,55 atm a 20,0 °C. Calcolare il peso molecolare del soluto.