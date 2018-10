Aiutino in chimica? Composti organici?

Salve a tutti, avrei una richiesta urgente da fare. Non mi é ancora chiaro il maccanismo che si deve utilizzare per ricavare la formula di un composto organico a partire dal suo nome. Vi faccio un esempio: se io parto dal 3-etil-2,3-dimetilpentano come faccio a ricavare la formula? E soprattutto z da cosa capisco quele indice mettere all'idrogeno? Avrei bisogno di una spiegazione abbastanza dettagliata, grazie in anticipo.