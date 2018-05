Aiutino in chimica? Completare una formula

Salve a tutti! Come completereste la seguente formula?

......+.....=Cu(No2)2 + H2

Io completerei in questo modo: 2HNO2 + Cu = Cu(NO2)2 + H2 (ovviamente ho già bilanciato) è corretto? Quello che si otterrebbe sarebbe il nitrito di rame? Ho una perplessità, se uso la valenza maggiore del rame ovvero 2 (come ho fatto per ottenere il risultato già fornito dall'esercizio) non dovrebbe essere allora nitrato al posto di nitrito? Guardando su internet la formula del nitrato però è diversa. Risulta Cu(NO3)2

Stesso discorso anche con la seguente formula.

.....+......= Mg(Bo2)2 + H2O che io ho completato così:

2HBO2+ MgO= Mg(Bo2)2 + H2O ottenendo quello che io ho passato per bortao di magnesio, è corretto?