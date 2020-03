1) Quale è la molarità di una soluzione ottenuta diluendo a 200 ml 40 ml di una soluzione 0,1 Mdi KOH? ( 1 punti max )2) Quenti g di NaCl devo pesare per prepara 150 ml di NaCl al 3% m/V ? ( 2 punti max)3) Bisogna preparare 150 ml di soluzione di NaOH 0,6 M. Quanti g di NaOH occorre pesare?(Mm=39,97g/mol) ( 1 punti max)4) Devo preparare 200 ml 0,5 M di HCl (Mm=36,46 g/mol) a partire dall’HCl concentratopresente in laboratorio al 37% (d=1,19 g/ml). Quanti ml di HCl conc. al 37% bisogna prelevare?( 2 punti max)5) A partire da una soluzione 1,5 M di HCl (soluzione A), prepara 100ml di soluzione 0,1M di HCl (soluzione B). Quanti ml devo prelevare dalla soluzione A per ottenere lasoluzione B?( 2 punti max)6) Una beuta contiene 200 ml di una soluzione acquosa di HCl 0,1 M .Successivamente si riempie la beuta fino al volume di 2 litri. Calcola la molarità della nuovasoluzione( 1 punti max)7) Calcola la molarità di una soluzione sciropposa che contiene 15 % massa/massa di saccarosioC12H22O11. La densità della soluzione è 1,06 g/ml. Considera per comodità di prendere 1 litro disoluzione.( 2 punti max)Calcola i grammi di ipoclorito di sodio ( NaClO ) contenuti in 500 ml di soluzione 0,5 M.Quanti g/l contiene la soluzione ?( 2 punti max)9) Data una soluzione di NaOH 5M , in che modo puoi preparare 500 ml di NaOH 0,5 M?( 1 punti max)10) Ricerca il significato di concentrazione in parti per milione e calcola a quale concentrazione % m/mcorrispondono 390 ppm di anidride carbonica( pag. 269 libro di testo) 400 ppm di anidride carbonica in aria( 1 punti max)