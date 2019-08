Considera la reazione :

A+B=2C

A 25°C si hanno , all'equilibrio, 2 mol C, 1 mol A e 1 mol B.

A 400°C la Keq vale 10 .

Calcolare quanti litri di aria , misurata a condizioni normali , sono necessarie per riscaldare 1 litro d'acqua da 20° a 40° C utilizzando la reazione: B+O=C

Sapendo che :

DeltaH°(A)=1kj/mol,deltaH (B)=10kj/mol

Cp(H2O)=1 cal/g ,d(H2O)=1g/ml

Mol%O2 nell'aria=20%.