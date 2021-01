2 Esercizi Chimica Entro 00

Facendo reagire a caldo polvere rossa di rame metallico con polvere giallo di zolfo si osserva la produzione del solfuro di rame, che è un composto di colore nero. Il rapporto di combinazione fra le masse dei reagenti è 2:1.

Se si mettono a reagire 0,50g di rame con 0,50g di zolfo, il rame e lo zolfo reagiscono completamente?

Calcola quanti grammi di solfuro di rame si formano.



Volendo ottenere dal solfuro di zinco, ZnS, si sono preparati 5,0 g di zinco e 5,0 g di zolfo. Queste masse però non rispettano il rapporto di combinazione fra gli elementi, che è di 1:0,49.

Di conseguenza, uno di essi è in eccesso e si trova inalterato al termine della reazione. Determina la massa dell'elemento che non reagisce e la massa del solfuro di zinco prodotta.