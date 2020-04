1. Bilancia le seguenti equazioni : a.Al + O 2 = Al 2 O 3 b. Fe + O 2 = Fe 2 O 3 c. H 2 SO 4 + NH 3 = ( NH 4 ) 2 SO 4 d. Li 2 SO 4 + Ca (OH) 2 = CaSO 4 + LiOH 2. Quanti grammi di acido nitrico e quanti grammi di ossido di calcio occorrono per preparare 30 g di nitrato di calcio secondo l’equazione da bilanciare? HNO 3 + CaO = Ca(NO 3 ) 2 3. Quanti grammi di diossido di carbonio occorrono per trasformare 683 g di idrossido di bario in carbonato di bario secondo l’equazione da bilanciare? Ba (OH) 2 + CO 2 = BaCO 2 + H 2 O 4. Calcola quanti grammi di ossido di calcio si ottengono quando si fa reagire 60 g di calcio secondo la reazione da bilanciare: Ca + O 2 = CaO per favore veloce