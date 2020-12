Qual è il contributo della ricombinazione nell'evoluzione del genoma?

Ciao a tutti! Mi sto preparando per gli esami e mi è venuta questa domanda a cui ho parzialmente risposto. Ma mi piacerebbe molto il tuo punto di vista nella mia risposta o se hai qualcosa da aggiungere te ne sarei grato!Così:Poiché è una procedura che avviene normalmente nella meiosi I, è un modo di evolvere il genoma grazie alla creazione di diversità.La ricombinazione fornirà un rimescolamento dell'esone che durante l' evoluzione ha creato nuove proteine ​​come l'urochinasi, il plasminogeno ecc.Raddoppio e divergenza genica a causa di incroci irregolari, ad esempio i geni dell'emoglobinaI retrotrasposoni sono posti nel genoma per la ricombinazione incrociata. Ciò cambierà il posto di un gene o creerà geni ibridi o addirittura imporrà la funzione di gene in un altro gruppo di trascrittori.Questi sono i miei pensieri su questo argomento. Scusa il mio inglese, sto facendo del mio meglio per tradurre i termini di biologia greca in inglese.