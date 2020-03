1Il contributo dato da Rosalind Franklin alla costruzione del modello a doppia elica derivò daA lo studio di strutture simili in molecole proteicheB l’analisi di fotografie ai raggi X di DNA cristallizzatoC l’avere compreso la struttura ma non l’appaiamento delle basi.D l’avere determinato la composizione chimica del DNA2 Il diametro della molecola di DNAA varia tra il solco maggiore e il solco minore, la media è 2 nmB varia in base al tipo di basi azotate che si trovano appaiate tra loroC ha valore costante, pari a 2 nm, a seguito delle regole di appaiamentoD varia in base alla fase del ciclo cellulare ed è minimo prima della mitosi3 La telomerasi è l’enzima che catalizzaA l’allungamento delle porzioni terminali della molecola di DNAB l’allungamento di una molecola di RNA di cui la sintesi è già stata avviataC l’allungamento tramite l’aggiunta di nucleotidi allo stampo di DNAD l’apertura della doppia elica per consentirne la duplicazione4 Tra i seguenti non è un meccanismo di riparazione del DNAA la correzione delle bozzeB la riparazione per escissioneC la riparazione per modificazione chimica di basi errateD la riparazione delle anomalie di appaiamento5 Grazie alle sue ricerche, Griffith scoprìA un vaccino contro la polmoniteB la molecola a doppia elica del DNAC il processo di trasformazione battericaD che il DNA è il materiale genetico6 Nel loro esperimento, Hershey e Chase scoprirono cheA solo la molecola del DNA poteva essere radioattiva e pertanto rilevataB il DNA era radioattivo e poteva essere rilevato solo quando si trovava nelle cellule batteriche proteine contenenti zolfo non penetravano nelle cellule se questo era radioattivoD nei due esperimenti la radioattività si concentrava rispettivamente nel pellet e nel surnatante7 Quale tra le seguenti affermazioni rappresenta una delle scoperte fatte da Chargaff nel 1950?A la molecola di DNA si forma grazie agli appaiamenti A-T e C-G B la percentuale delle purine è uguale a quella delle pirimidineC la percentuale di A + T è sempre uguale a quella di G + C D tutte le molecole di DNA contengono le stesse basi azotate8 La duplicazione del DNA è un processoA conservativo, perché trasmette inalterata l’ informazione contenuta nella molecola originariaB dispersivo, perché consente la moltiplicazione delle cellule da una generazione all’altraC semiconservativo, perché ogni nuova molecola ha una sola elica sintetizzata nel processoD conservativo, perché la quantità totale di DNA per ciascuna cellula figlia resta costante9 Quale dei seguenti enzimi svolge la funzione di correttore di bozze?A la DNA polimerasi che «controlla» ogni nuovo nucleotide aggiuntoB le ligasi, che possono riattaccare i nucleotidi che si siano staccati per casoC specifici enzimi riparatori che intervengono dopo la DNA polimerasiD la telomerasi, che previene così gran parte dei danni legati alla duplicazione10 Nei procarioti la velocità di duplicazione è diA 1 base aggiunta al secondoB 10 basi aggiunte al secondoC 100 basi aggiunte al secondoD 1000 basi aggiunte al secondo11 L’elica 5´- 3´ termina conA un fosfato legato in 5´B una molecola di ribosio con un fosfato legato in 3´C una molecola di ribosio legata in 3´D un gruppo -OH libero in 3´12 Negli anni Cinquanta dallo studio dei fagi derivarono numerose scoperte, la più importante delle quali è che i fagiA sono composti solo da proteine e acido nucleicoB si riproducono con grandissima rapiditàC richiedono poche spese e pochi spazi per essere coltivatiD non sono in alcun modo pericolosi per gli esseri umani13 Scegli le DUE affermazioni che ritieni corrette. In un nucleotide del DNAA il gruppo fosfato è legato allo zucchero ribosioB la base azotata è legata al carbonio in posizione 1 dello zuccheroC vi è un atomo di ossigeno in più rispetto al corrispondente nucleotide dell’RNAD la molecola di zucchero ha conformazione pentagonale con quattro vertici occupati da atomi di carbonio E il gruppo fosfato è legato al carbonio in posizione 4 dello zucchero14 Nei batteri comunemente i telomeri non servono perchéA il DNA dei batteri è più piccolo e più semplice e quindi meno soggetto a erroriB la DNA polimerasi batterica è un grado di scrivere in ambedue le direzioniC di solito i batteri possiedono molecole di DNA circolari, senza estremità libereD il DNA batterico è protetto dagli enzimi che danneggiano i telomeri15 L’unico enzima che si leghi contemporaneamente ad ambedue i filamenti è A l’elicasiB la SSBC la DNA polimerasiD la primasi16 Dei diversi meccanismi di correzione degli errori del DNA, solo uno è attivo anche quando il DNA non è in fase di duplicazione, si tratta del meccanismo diA riparazione per anomalie di appaiamentoB riparazione per escissioneC proofreadingD primasi e ligasi17 Scegli la risposta che ritieni corretta.I biologi molecolari sono in grado di costruire in laboratorio speciali batteriofagi che hanno il rivestimento proteico di un fago T2 e il DNA di un altro tipo di fago, chiamato lambda. Se questo fago ibrido infettasse una cellula batterica, quali caratteristiche avrebbero i fagi liberati dalla cellula ospite?A sia le proteine sia il DNA saranno proprie del fago T2B sia le proteine sia il DNA saranno proprie del fago lambdaC le proteine saranno del T2 e il DNA del lambdaD tanto le proteine quanto il DNA saranno un miscuglio di T2 e lambda18 La primasi è l’enzima che catalizzaA la formazione del complesso di duplicazioneB l’apertura del DNA in corrispondenza del punto di origineC l’aggiunta di deossinucleotidi trifosfati all’estremità 3’D la sintesi di un breve tratto di RNA con funzione di innesco.Grazie in anticipo