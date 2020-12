Gli ioni idrogeno e ossigeno liberi invecchiano i tessuti?

Una azienda con un nome riconosciuto e affidabile mi sta proponendo un sistema che ionizza l' acqua contenuta nell'aria in ioni H + e OH- promettendo così di inoculare, tra le tante cose, anche il SARS Cov2 negli ambienti. A parte questo aspetto, verificabile o meno, questi ioni nell'aria non fanno invecchiare i tessuti, come ad esempio la pelle? Possono essere considerati radicali liberi? Grazie in anticipo