Dominanza incompleta o epistasi?

Ciao a tutti, potreste spiegarmi come si svolge questo esercizio?

In Mirabilis jalapa la colorazione del fiore è dovuta al gene R secondo quanto segue:

Genotipo RR dà fiori di colore rosso;

Genotipo Rr dà fiori di colore rosa

Genotipo rr dà fiori di colore bianco

L'espressione del gene R richiede sempre la presenza di almeno un allele dominante del gene E (genotipi EE o Ee); con il genotipo ee il fiore è sempre bianco.

Quali sono i rapporti numerici tra i genotipi e i fenotipi dei seguenti incroci?

a) RrEE x rree

b) RREE x rrEE

c) RREe x Rree