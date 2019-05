L'ormone ipofisario prolattina è un polipeptide di 199 aminoacidi che può venire sintetizzato in un sistema di sintesi proteica in vitro. L' mRNA codificante la prolattina viene aggiunto al sistema , ma la prolattina sintetizzata è di 277 aminoacidi anziché 199. Come potete piegarvi questo risultato?

1 Il sistema acellulare non completa la traduzione dell' mRNA per la prolattina

2 Il sistema acellulare introduce mutazioni durante la traduzione

3 il sistema acellulare non è in grado di riconoscere correttamente lo stop codon sulla' mRNA

4 Nel sistema mancano le SRP e le membrane del reticolo endoplasmatico, quindi non viene tolta La sequenza segnale

5 La proteina sintetizzata viene fusa con un altro polipeptide