Salve a tutti. Stavo cercando di risolvere alcune domande di biochimica ma mi sono un po' bloccato su questa della beta ossidazione. Qualcuno saprebbe aiutarmi? Non ho capito bene come fare a determinare i valori dei prodotti in questi casi.



se il PM del CoASH è 768, la beta ossidazione completa di 8 mg di palmitoilCoA:

produce circa 7.95 10 alla meno 6 moli di FADH2

produce circa 7,95 10 alla meno 6 moli di NADH

produce circa 6,35 10 alla meno 5 moli di acetilCoA

consuma circa 7.95 10 alla meno 6 moli di H2O

produce circa 52 milligrammi di acetilCoA