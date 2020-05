Aiuto scienze

1) L’ ossigeno passa rapidamente attraverso questa barriera di aria- sangue nel capillare e l'anidride carbonica dal sangue all'alveolo per diffusione o secondo gradiente di concentrazione (passaggio passivo).2) L'aria che inspiriamo attraverso il naso o la bocca attraversa laringi, trachea e bronchi prima di raggiungere gli alveoli polmonari dove avviene lo scambio di gas tra aria e sangue, ovvero l'ematosi. L'espirazione, invece, permette di eliminare l'anidride carbonica.3) La respirazione esterna (o polmonare)consiste nello scambio tra l'ossigeno presente nell'aria e l'anidride carbonica proveniente dalle cellule. Avviene negli alveoli polmonari per diffusione: l'ossigeno, presente in alta concentrazione, si diffonde attraverso le pareti degli alveoli e passa nei vasi capillari che li circondano. Qui si lega al sangue, che lo trasporta a tutte le cellule del corpo. Allo stesso tempo l'anidride carbonica presente nei capillari in alta concentrazione si diffonde, passa negli alveoli polmonari e, attraverso l'aria, viene espulsa all'esterno.4) La respirazione interna (o cellulare)consiste nell'utilizzo dell'ossigeno da parte delle cellule per la combustione delle sostanze nutritive, con conseguente produzione di anidride carbonica.Avviene nelle cellule, in particolare nei mitocondri. L'ossigeno e l'anidride carbonica si scambiano ancora per diffusione. Il primo, presente in alta concentrazione nei vasi sanguigni, si diffonde attraverso le pareti dei capillari e penetra nelle cellule, dove viene utilizzato dai mitocondri per la combustione delle sostanze nutritive. Allo stesso tempo l'anidride carbonica prodotta dalla combustione, presente in alta concentrazione nelle cellule, si diffonde attraverso la membrana cellulare e passa nei capillari: qui si lega al sangue che la porta negli alveoli polmonari.5) (Io li ho spiegati, quindi se vuoi puoi fare tu lo schema XD)6) Il naso, filtra l’aria che aspiriamo, la pulisce e la termoumidifica e ne regola la temperatura mentre con la bocca l’aria è più fredda, è meno umida, ed è più sporca.