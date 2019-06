Ciao Greta,



per giapponismo si intende quell'influenza che l'arte giapponese avrebbe avuto in particolar modo negli artisti francesi. La conoscenza dell'arte giapponese, gli artisti francesi l'hanno avuta grazie alla diffusione delle stampe giapponesi in Olanda da parte della celebre Compagnia delle Indie, per poi giungere anche in tutti gli altri Paesi europei.



Le seguenti stampe ritraevano delle scene di vita quotidiana che erano impostate su una rappresentazione di tipo bidimensionale.



Ciao,

Giorgia.