Vorrei una mano per l' analisi del periodo A Tommy piacevano i videogame a tal punto che trascorreva ore stando davanti allo schermo. Quando non c'erano gli amici, giocava da solo, senza mai stancarsi, anche se era meno divertente. L'ultimo videogame che Tommy aveva avuto in regalo era straordinario, secondo quanto pensava lui stesso:era la battaglia di cinque draghi contro sette incappucciati.