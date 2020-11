Ciao a tutti.

Ormai è da qualche settimana che molto spesso devo connettermi nel sito con username e password anche lo stesso giorno o ogni giorno. Posso dire che prima non succedeva. È un bug o è un modo grazie al quale permette agli utenti di acquistare 1 punto ogni volta che si effettua la connessione al sito? Secondo me, anche se fosse una nuova novità, a me non piace.

Ne siete a conoscenza?