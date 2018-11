Penso che sentirsi amati sia fonte di forza. Ma, a mio parere, la "vera" forza è la capacità di continuare ad amare (anche se stessi).

L'amore è un sentimento che difficile, amare è arduo, amare significa quindi aver trovato le forze per farlo.

E la forza è dentro di noi, non può derivare dall'amore altrui.

Ora, dobbiamo ammettere che l'esperienza della vita è puramente individuale, anche se non può prescindere dal collettivo.

Ragion per cui l'amore degli altri nei nostri confronti è veramente importante, ma è lontano da noi: non possiamo comprendere a fondo l'importanza(talvolta determinante) che acquisiamo per una persona.

Di conseguenza descrivere questo tipo di amore come vera forza, mi sembra riduttivo perchè puramente arbitrario.