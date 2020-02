Sono fidanzato, lei non mi ha mai chiamato e chiesto molto raramente di uscire

Sono fidanzato con una ragazza da più di un anno, lei nn mi ha mai telefonato per sapere come stavo di sua spontanea volontà, io l'ho sempre fatto per primo, non mi ha mai chiesto di uscire se non lo chiedessi per primo, mai espresso il desiderio di uscire una volta in più (lei non è mai disponibile, a volte passano i mesi e siamo stati soli al massimo 1-2 volte)...Del sesso quasi sotto zero, lei è vergine (18 anni) e dice di non sentirsi ancora pronta...pochissime volte le parlo dei miei problemi (sono una persona forte e li risolvo da solo quasi sempre) e quando lo faccio lei vira su altri discorsi o addirittura dice di essere stanca e di voler andare a dormire...è molto gelosa su tuttoo, anche se non le do mai modo di esserlo...Io non sono geloso assolutamente, a volte quando mi sento insicuro su qualcosa, provo a parlarle ma lei rimane infastidita...PER 6 MESI, si è comportata da pazza istirica e mi ha trattato di merda, perchè avendo litiigato con le sue amiche credeva che la causa fossi io del loro abbandono.vi dico di più io lavoravo a pisa a tempo pieno senza giorni di riposo... per il suo compleanno ho preso due giorni di ferie e anche per il suo onomastico facendo 1300km per tornare da lei, lei al mio onomastico non è nemmeno venuta a trovarmi a casa (3 km di distanza)...Passano i giorni e non chiama e al massimo risponde ai miei messaggi, dice di amarmi un sacco, ma come faccio a crederle?come cavolo faccio?Lei ha voluto che i suoi genitori non sapessero della sua relazione se non dopo 11 mesi...IO LA AMO UN SACCO, tant'è che ha attrversato un periodo di depressione perchè le sue amiche l'avevano abbandonata (anche se mi ha raccontato che queste ragazze la denigravano di nascosto quando non era presente già da tempo): era intrattabile, e l'unico che le è rimasta vicino e l'ha aiutata sono stato io...Raramente si scusa di questi comportamenti, dice di amarmi, ma come faccio a crederle???Come??Lei ha sofferto molto di bullismo in tutta la sua adolescenza e io l'ho protetta da tutto questo, facendole crescere l'autostima di molto, facendole capire che è la più bella del mondo, intimidendo i bulli facendoli e smettere per sempre...come mai è così?