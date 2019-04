Scusate la domanda scomoda, ma mi trovo in una situazione in cui non so cosa e come fare..

Ho iniziato a prendere la pillola il mese scorso, ma per via di alcuni medicinali che ho dovuto prendere, l'effetto della pillola (in teoria) è meno efficace per questo mese.

È vero che non sarò coperta dal punto di vista contraccettivo fino alla fine di questo blister?

E quando inizierò il blister nuovo, dopo quanto tempo sarò protetta completamente ?

Sapete come aiutarmi?

Grazie mille