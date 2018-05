Penso sia un pò in ritardo per rispondere ma...

Io sono fidanzata da ormai 3 anni a maggio con un ragazzo più grande di me di due anni. Secondo me l'età non conta,va be se hai tipo 30 anni di differenza (come i miei) quello un po c'entra.

Devi sentirti in grado di scegliere,magari un tuo coetaneo o un ragazzo più piccolo di uno/due anni. Tanto sai che quelli più grandi puntano solo a una cosa,nemmeno ti dico cos'è;avrai già capito.