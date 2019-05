ciao!!!

ora ti scrivo qualche consiglio che secondo me potrebbe aiutarti a capire se un ragazzo ti sta prendendo in giro,se vuoi poi parlarne meglio,ci scriviamo in privato..

secondo me lo si può capire dal fatto che magari

non ti presta molta attenzione,

ti mette in secondo piano,

non si comporta bene con te,

arriva spesso al dunque(quindi capisci che ha secondi fini..insomma vuole quella..)

non ti tratta come meriti

risponde male

ogni scusa è buona per non risponderti/sentirti..

insomma piccole,ma allo stesso tempo grandi cose che servono in una relazione,queste sono in generale,se ti va di raccontare meglio la situazione si potrebbe andare più nel dettaglio